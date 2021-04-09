حملة مكبرة لحماية المواطنين من الغش التجاري بالقليوبية

شنت مديرية الصحة في القليوبية، حمله مكبرة، استهدفت محلات بيع ياميش رمضان ومستلزمات الشهر الكريم، في الأسواق والمحال التجارية، لحماية المواطنين من الغش التجاري.واستهدفت الحملة مدينة القناطر الخيرية وأسفرت عن ضبط 180 لفه قمرين الدين غير مطابقة للمواصفات؛ لاحتوائها على ألوان صناعية غير مصرح بها، و150 كيس شطة لارتفاع نسبة الرماد.كما أٌعدم 10 كيلوجرامات من عين الجمل والزبيب غير صالح للاستهلاك الآدمي، وأغلقت الحملة مصنع للحلويات الشرقية والغربية لوجود خطر داهم، بالإضافة إلى تحرير 20 محضر لمخالفات الشهادات الصحية واشتراطات النظافة.