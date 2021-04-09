إزالة تعديات على 170 مترًا مربعًا بدمنهور

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المحاسب عادل عبدالكريم بإزالة تعديات بمساحة ١٧٠م٢ بقرية بنى موسى بسنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه وجه باستمرار الحملة الخاصة بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.