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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أوقاف الإسكندرية»: توفير إيصالات زكاة الفطر وكفارات الصيام بالمساجد

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:59 ص
الشيخ محمد خشبة،
الشيخ محمد خشبة،
هبة عويضة
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قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن مديرية الأوقاف، قد وفرت دفاتر تحصيل بجميع مساجد الإسكندرية خاصة بزكاة الفطر، وكفارة الصيام، تسهيلًا على المواطنين الراغبين فى إخراج الزكاة والكفارات عن طريق وزارة الأوقاف.

وأضاف لـ«الدستور» أن تلك إيصالات الزكاة تتواجد منذ العام الماضى، ولكن لم يتم الإعلان عنها بالقدر الكافى، ومع نجاح مشروع صكوك الأضاحى، تم نشر دفاتر الزكاة، والإعلان عنها والأختام بها من الأئمة بجميع المساجد للمواطنين، تسهيلًا عليهم في دفع زكاتهم، وذلك لإيصال معتمد من وزارة الأوقاف المصرية.

وأوضح أن أموال الزكاة توزع من خلال لجنة البر بوزارة الأوقاف، وهى لجنة قديمة مسئولة عن التوزيع، لافتًا إلى أن بخلاف ذلك، فإن الوزارة لديها بنود خاصة بخلاف أموال الزكاة بتوفير مساعدات خلال شهر رمضان للأسر الأكثر احتياجًا، وإرسال عيديات للأرامل والأيتام، وذلك من خلال فيزة بريدة بعد عمل الأبحاث الخاصة بالأسر عن طريق لجنة خاصة بالمديرية.

وأشار إلى أنه سوف يبدأ العمل بمشروع صكوك الأضاحي عقب انتهاء شهر رمضان مباشرة، وقيمة صك الأضحية 2000 جنيه، تتواجد بجميع المساجد، والبنوك، وبداخل مديرية الأوقاف، مع توفير خدمة « الدليفيرى» لتحصيل الصكوك من كبار السن، والمرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى أماكن تواجد صكوك الأضاحى.

وجه وكيل وزارة الأوقاف، لأهالي الإسكندرية بالشكر وثقتهم في مشروع صكوك الأضاحي، حيث تم حصول الإسكندرية على المركز الثاني بعد محافظة القاهرة في مشروع صكوك الأضاحي والذي تخطى 11 مليون جنيه.

وأكد على أن هناك ثقة كبيرة من أهالي الإسكندرية والشعب المصري في وزارة الاوقاف، حيث يتم توزيع اللحوم بجميع مناطق الإسكندرية شرقًا وغربًا ونيل إلى جميع المحتاجين بالمناطق النائية، بالإضافة إلى التوزيع بالمؤسسات الخيرية والجمعيات من جمعية المكفوفين، والمجلس القومي للمرأة، والملاجئ والمستشفيات، التضامن الإجتماعي، والحالات الخاصة بالجمعيات والأرامل والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة.

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