القبض على متهم في 26 قضية مخدرات وسلاح بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية، من ضبط عنصر إجرامي في القناطر الخيرية، سبق اتهامه في 26 قضية مخدرات وحيازة سلاح ناري، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة 3 قضايا، بحوزته كمية من الهيروين المخدر وسلاح ناري "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات ذات العيار.تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يُفيد ورود معلومات بإتجار عنصر إجرامي شديد الخطورة في "الهيروين"، وسبق اتهامه فى 26 قضية مخدرات وحيازة سلاح نارى، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة 3 قضايا.وجرى إعداد الأكمنة أعلى الطريق الدائرى بنزلة باسوس التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط المتهم "إبراهيم م"، 37 سنة، عاطل، مقيم الخرس، داخل سيارة.وبتفتيش المتهم وجد بحوزته 300 جرام "هيروين"، وبندقية خرطوش "شوت جن"، و530 جنيها، و2 هاتف محمول، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي تولت النيابة التحقيق.