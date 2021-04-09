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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تركيب طلمبة جديدة بالعطواني في أسوان لحل مشكلة الصرف الصحي (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:22 ص
تركيب طلمبة جديدة
تركيب طلمبة جديدة
أسوان_ إسراء توفيق
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بدأ الفنيون في أعمال تركيب طلمبة غاطس جديدة بمحطة الصرف الصحي في قرية العطواني بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، صباح اليوم الجمعة، وجاء ذلك في إطار حل مشكلة غرق العديد من المنازل والمنشأت بالقرية بمياة الصرف الصحي، وتعرض منزلين للانهيار.

ويعد تركيب طلمبة غاطس جديدة بديلًا للقديمة التي يرجع عمرها حوالي أكثر من 23 عامًا، لكى يساهم ذلك بدوره في رفع المعاناة عن الأهالي المتضررين بالقرية أثر غرقها بمياه الصرف الصحي.

الجدير بالذكر أمر اللواء أشرف عطية أشرف، محافظ أسوان،  بتشكيل خلية أزمة برئاسة العميد محمد البناء رئيس مركز ومدينة إدفو، والذى أكد بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان تم توجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية حيث تم دفع بـ 8 سيارات لشفط مياه الصرف الصحي بقرية العطواني، مع قيام شركة مياه الشرب والصرف بتركيب ماتور جديد للمحطة لتشغيلها مرة أخرى مع ضمان عدم تعطلها مستقبلًا.

وأشار المحافظ إلى قيام لجنة ميدانية مشتركة من الوحدة المحلية والتضامن الإجتماعى بحصر الأضرار الواقعة على المواطنين بقرية العطواني بمركز إدفو، حيث ستقوم إدارة الشئون الاجتماعية بالرديسية بصرف المساعدات المالية للأسر المتضررة مع إدراج المنازل المضارة ضمن خطة حياة كريمة.
تركيب طلمبة جديدة بالعطواني في أسوان لحل مشكلة الصرف الصحي (صور)
تركيب طلمبة جديدة بالعطواني في أسوان لحل مشكلة الصرف الصحي (صور)
تركيب طلمبة جديدة بالعطواني في أسوان لحل مشكلة الصرف الصحي (صور)
تركيب طلمبة جديدة بالعطواني في أسوان لحل مشكلة الصرف الصحي (صور)
تركيب طلمبة جديدة بالعطواني في أسوان لحل مشكلة الصرف الصحي (صور)
تركيب طلمبة جديدة بالعطواني في أسوان لحل مشكلة الصرف الصحي (صور)

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