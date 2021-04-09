محافظ القاهرة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديريتي الشؤون الصحية والطب البيطري بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة خلال شهر رمضان.وكلف محافظ القاهرة بالتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة علي محلات الجـزارة والأسـواق وثلاجات حفظ اللحوم.