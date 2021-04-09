أسوشيتدبرس الأمريكية: البرازيل تسجل أعلى وفيات بكورونا

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن دولة البرازيل أصبحت ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وبيرو التى تسجل عدد وفيات تجاوز 4 آلاف خلال 24 ساعة، وأن سيارات الإسعاف الممتلئة بالمرضى الذين لا يتنفسون اصطفت علي الطريق.بينما شهدت الهند ذروة جديدة بعدما سجلت 127 ألف حالة جديدة فى 24 ساعة، وسجلت إيران أرقاما قياسية جديدة فى إصابات كورونا لليوم الثالث على التوالى، وسجلت نحو 22.600 حالة جديدة.وفى ولاية ريو دى جانيرو بالبرازيل تتعرض خدمات الطوارئ لأكبر ضغط منذ بداية الوباء، حيث نقلت سيارات الإسعاف المرضى من كافة الأعمال إلى المستشفيات المزدحمة التى تصارع لتقديم الرعاية للجميع.وقالت السلطات إن أكثر من 90% من أسرة العناية المركزة بالمستشفيات يشغلها مرضى كوفيد، بينما سجلت العديد من المدن وفاة أشخاص فى منازلهم بسبب غياب العلاج الطبى.وارتفع معدل الوفيات فى البرازيل ليتجاوز 340 ألفًا، وهو ثانى أكبر معدل فى العالم بعد الولايات المتحدة التى بلغت عدد ضحايا الفيروس فيها نحو 560 ألفًا.