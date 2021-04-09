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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعطاء 37.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى بريطانيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:33 ص
لقاحات كورونا في
لقاحات كورونا في بريطانيا
وكالات
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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه جرى إعطاء 37.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى بريطانيا حتى الآن.

وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ288 ألفًا و367 جرعة في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين سبعة أشهر.

وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 16 أسبوعًا.

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