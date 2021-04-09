إعطاء 37.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى بريطانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه جرى إعطاء 37.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فى بريطانيا حتى الآن.وحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ288 ألفًا و367 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين سبعة أشهر.وبدأت حملة التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا قبل نحو 16 أسبوعًا.