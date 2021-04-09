«الزراعيين الأفارقة» يشيد بجهود الرئيس لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية

وجه المجتمعون في موتمر "أثر اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية"، الذي نظمه اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، بمدينه شرم الشيخ - جنوب سيناء في الفترة من 7- 9 أبريل 2021، برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وشارك فية حوالي 3000 مشارك بالحضور وعبر تقنية الزووم وشبكات التواصل الاجتماعي من الدول الإفريقية، برقية شكر وتقدير وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي علي رعايتة لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، والذي تأسس أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقي.وأثنى المشاركون في المؤتمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لبذله كافة الجهود لتعزيز سبل التعاون بين الدول الإفريقية في كافة المجالات وخاصة في التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائى في إفريقيا، وذلك في إطار أجندة إفريقيا 2063 وعلى دعمه لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.كما توجه المشاركون في الموتمر من كافة الدول الإفريقية بالشكر والتقدير والامتنان علي استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوة اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بتخصيص العديد من المنح للشباب الأفارقة للدراسة بكليات الزراعة بالجامعات المصرية.وتعهد المشاركون في الموتمر والممثلون للمهندسين الزراعيين الأفارقة ونقاباتهم واتحاداتهم والمنتشرون في كافة مناطق وقطاعات الدول الإفريقية ببذل كافة الجهود لدعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى في إطار أجندة إفريقيا للتنمية 2063.