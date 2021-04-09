«أوقاف أسوان» تفتتح اليوم 3 مساجد جديدة

تفتتح مديرية أوقاف أسوان برئاسة الدكتور محمد عزت وكيل الوزارة، اليوم الجمعة، 3 مساجد بعدة مراكز على مستوى المحافظة.وتأتي هذه الافتتاحات ضمن افتتاح 112 مسجدًا على مستوى محافظات الجمهورية، ومجهودات وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله سبحانه وتعالي.وتشمل افتتاحات أسوان التالي: مسجد المنبر بنجع على عامر بمركز دراو، والمصطفى بقرية المنشية بمركز كوم أمبو، ومسجد الشيخ الخلوي بوادي خريط بقرية عنبية التابعة لمركز نصر النوبة.ويؤدي نائب محافظ أسوان أحمد شعبان، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، صلاة الجمعة بمسجد المنبر بنجع على عامر بمركز دراو، بعد افتتاحه.كما يؤدي الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة الجمعة بمسجد المنبر بنجع على عامر بمركز دراو، تحت عنوان ''على عتبات الشهر الكريم.. بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد''.