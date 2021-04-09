«مصر للطيران» تسير 70 رحلة من مطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 70 رحله جوية بمعدل 48 رحله دولية إلى كل من بغداد، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، لارناكا، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، أثينا، جوبا، بودابست، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أربيل.كما تسير الشركة الوطنية للطيران 20 رحلة داخلية، إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، ورحلتي شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5642 راكب.