رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 5 بينهم طفل في مشاجرة بسوهاج

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:16 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
شهدت قرية أولاد نصير دائرة مركز شرطة سوهاج وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة 5 أشخاص بينهم طفل برش خرطوش بالقدمين وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفتي سوهاج التعليمي والجامعي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية أولاد نصير دائرة المركز.

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من:- طرف أول "محمد. أ"، 46 سنة، عامل ونجله "محمود. م" 10 سنوات تلميذ و"أحمد. خ" 16 ينة عامل مصابين برش خرطوش بالقدمين، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج التعليمي.

وطرف ثان "عز. ر" 50 سنة عامل وزوجته "جملات. ع"، 40 سنة ربة منزل مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالضرب وإتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابتهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

ملكة جمال مصر تتألق فى أحدث جلسة تصوير (صور)

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021


الصور

image description

الكشف الطبى على 1864 مواطنا بدمياط

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد

الحكومة تكشف حقيقة تقديم «منحة رمضان» لمستحقى «تكافل وكرامة»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

حقيقة نقل قناة مكسبي مباراة الأهلي اليوم 9-4-2021.. تردد قناة مكسبي سبورت

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه