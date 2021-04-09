إصابة 5 بينهم طفل في مشاجرة بسوهاج

شهدت قرية أولاد نصير دائرة مركز شرطة سوهاج وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة 5 أشخاص بينهم طفل برش خرطوش بالقدمين وجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفتي سوهاج التعليمي والجامعي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية أولاد نصير دائرة المركز.إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من:- طرف أول "محمد. أ"، 46 سنة، عامل ونجله "محمود. م" 10 سنوات تلميذ و"أحمد. خ" 16 ينة عامل مصابين برش خرطوش بالقدمين، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج التعليمي.وطرف ثان "عز. ر" 50 سنة عامل وزوجته "جملات. ع"، 40 سنة ربة منزل مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الطرفان يقيمان بذات الناحية.تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالضرب وإتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدي لإصابتهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.