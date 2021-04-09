سلطنة عمان وسريلانكا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث نائب رئيس الوزراء لشئون العلاقات والتعاون الدولي العماني والممثل الخاص لسلطان عمان، أسعد بن طارق آل سعيد، مع وزير الدولة للمال وسوق رأس المال بجمهورية سريلانكا، أجيث نيفارد كابرال، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة، أن وزير الدولة السريلانكي كابرال، سلم، نائب رئيس الوزراء العماني، خلال اللقاء، رسالة خطية من رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، لسلطان عمان هيثم بن طارق المعظم.