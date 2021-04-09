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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرياضة يفتتح مركز شباب الأمل في 15 مايو

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:11 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منذ قليل، مركز شباب منطقه الأمل (١٥ مايو)، بحضور الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير المديرية بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تبدأ جولة افتتاحات الجمعة من مدينة 15 مايو، حيث يشهد مركز شباب الأمل بالمدينة افتتاح ملعب نجيل صناعى ملعب متعدد _ملعب تنس أرضى _ حمام سباحة _ حمام سباحة للأطفال_ مبنى اجتماعى، ثم افتتاح ملعب مفتوح بمنطقة الإسكان الاجتماعى بـ15 مايو لتتواصل الجولة على مدار الساعة الى مركز شباب البساتين ليشهد أعمال افتتاح ورفع كفاءة للملعب السباعى لكرة القدم ومبنى إدارى _ حلبة ملاكمة لتستكمل الجولة إلى مركز شباب نور المقطم افتتاح أعمال حمام سباحة نصف أولمبى _ وحمام سباحة للأطفال.

تعقب الافتتاحات أداء صلاة الجمعة بمسجد حى الأسمرات، لتستمر الجولة بعدها، حيث يشهد مركز شباب منشية التحرير افتتاح ملعب قانونى لكرة القدم _ ملعب خماسى _ ملعب متعدد وعلى مدار الساعة افتتاح أعمال رفع الكفاءة شامل لمركز شباب عزبة.

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