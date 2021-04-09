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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

العلاقات المصرية التونسية.. قوة ودعم متواصل في عهد 3 رؤساء

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:20 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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يصل الرئيس التونسي قيس السعيد، مصر اليوم، في زيارة تستمر حتى 11 أبريل، وذلك في إطار ترسيخ العلاقة بين البلدين والتشاور بين قادتها، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

ومرت العلاقات المصرية التونسية بمراحل عديدة على مدار السنوات الماضية، إلا أن السمة المميزة للعلاقات بين البلدين كانت ارتباط الدولتين والشعبين ببعضهما البعض.

عهد جمال عبد الناصر
أدت مصر دورًا متميزًا وفعالًا في دعم الحركة الوطنية التونسية ومساندة كفاحها ضد الاحتلال الفرنسي، وكان الدور المصري يتميز بالحيوية والتنوع؛ لاسيما بعد أن تبنت مصر القضية التونسية في مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، وحركة عدم الانحياز.

وظهر حرص مصر على مساعدة تونس لنيل استقلالها، من خلال تقديم الدعم المعنوي والمادي والعسكري؛ إذ جاهدت على الصعيدين الشعبي والرسمي، حتى حصلت تونس على استقلالها بموجب الاتفاقية التونسية الفرنسية في 20 مارس 1956.

على الجانب الآخر، كان موقف تونس مؤيدًا تمامًا لقرار الحكومة المصرية بتأميم قناة السويس، كما وقفت تونس إلى جانب مصر أثناء العدوان الثلاثي عام 1956.

وتوطدت العلاقات بين البلدين خلال معركة بنزرت أو معركة الجلاء في العام 1961 حتى 1963، عندما أعلن الرئيس عبد الناصر التأييد العام لتونس في حركتها من أجل الحرية، وتعددت اللقاءات الرسمية بين عبد الناصر والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة؛ منها الزيارة التي قام بها الرئيس جمال عبد الناصر إلى تونس في 25 ديسمبر 1963 للمشاركة في احتفالات الجلاء.

عهد أنور السادات
شهدت العلاقات المصرية التونسية تطورات إيجابية في عهد الرئيس محمد أنور السادات؛ فرغم المقاطعة العربية لمصر في 1978، استمرت العلاقات بين مصر وتونس على المستوى الشعبي في المجالات الثقافية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية، ثم عادت العلاقات الدبلوماسية المصرية العربية رسميًّا وفق قرار القمة العربية الطارئة بالدار البيضاء مايو 1989، وكان من بينها بالطبع العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.

كما شاركت تونس في حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية، وشاركت أيضًا في حرب أكتوبر1973.

عهد مبارك
اتسمت العلاقات المصرية التونسية خلال فترة حكم الرئيس محمد حسني مبارك بالتفاهم؛ وهو ما انعكس في تقارب المواقف التي تبنتها الدولتان تجاه القضايا العربية والدولية؛ وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما حرصت الدولتان على التشاور وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية والإقليمية؛ بما يحقق مصالحهما المشتركة.

في فبراير 2004، تم توقيع "اتفاق أغادير" بين مصر وتونس والمغرب والأردن؛ وهو الاتفاق الذي يمنح إعفاءات تجارية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مبدأ توحيد المنشأ لمدخلات السلع المتبادلة، وإمكانية تصديرها للاتحاد الأوروبي.

في أبريل 1988، تم تشكيل اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس الوزراء المصري والوزير الأول في تونس، لتكون بمثابة الإطار الشامل المنظم للعلاقات بين البلدين.

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