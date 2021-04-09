28 ألفا و487 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت وزارة الصحة في بولندا 28 ألفا و487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الفيروس إلى مليونين و528 ألفا و6 حالات.وذكر "راديو بولندا"، اليوم الجمعة، أن الوزارة سجلت أيضا 768 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 57 ألفا و427 حالة.وأفادت الوزارة بتعافي 31 ألفا و272 شخصا من الفيروس خلال الفترة ذاتها، ما رفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و107 آلاف و776 شخصا.