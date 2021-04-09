12 ألفا و225 إصابة جديدة و401 وفاة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن تسجيل 12 ألفًا و225 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 840 ألفًا و554 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار"، اليوم الجمعة، أن 946 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 647 ألفًا و683 متعافٍ، بينما توفي 401 شخص، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 14 ألفًا و520 وفاة.وحسب الوزارة، توجد 178 ألفًا و351 حالة نشطة في البلاد، ما يشكل 2. 21% من إجمالي الإصابات المؤكدة.