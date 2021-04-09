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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

صحيفة: الخوف من الجلطات يجب ألا يقوض زخم التطعيمات ضد كورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:15 ص
التطعيمات ضد كورونا
التطعيمات ضد كورونا
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أكدت صحيفة الإندبندنت البريطانية، ضرورة ألا يحد الخوف من الجلطات الدموية من زخم حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة فى افتتاحيتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن وكالة الأدوية الأوروبية خلصت إلى أن جلطات الدم هي "أثر جانبي نادر للغاية" لأخذ لقاح أكسفورد أسترازينيكا المضاد للفيروس التاجي المسبب لمرض "كوفيد-19"، غير أن السلطات البريطانية كانت أكثر حذرًا بعض الشىء، حيث صنفت هذه الآثار الجانبية على أنها "احتمال قوي".

وأشارت إلى أنه ما من طرف منهما يسعى إلى حظر لقاح أسترازينيكا أو حتى إيقاف استخدامه مؤقتًا، بيد أن الحذر واجب من تعريض الشباب لمثل هذه المخاطر المتعلقة بالإصابة بجلطات الدموية، نظرًا إلى أن الإصابة بـ"كوفيد-19" أقل ضررًا بصحتهم من مواجهة هذه المخاطر مقارنة بوضع كبار السن.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن اللقاح لا يزال آمنًا، ولكن بين الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، يكون ميزان المزايا أقل غموضًا مقارنة بنظرائهم الأكبر سنًا.

وأضافت الإندبندنت أنه على أي حال، فإن اللقاحات البديلة متوفرة وستتوفر في بريطانيا، من موديرنا وفايزر.

وتابعت الصحيفة، قائلة: "إن الخيار الآخر خلاف الحصول على اللقاح هو أن تقول الفئات العمرية الأصغر سنًا إنها ترفض اللقاح، حيث يعرفون بالفعل أن خطر الموت أو المرض الخطير الذي يصيبهم من فيروس كورونا "ضئيل للغاية".

وترى الصحيفة أن رفض الشباب اللقاح يمثل استخفافًا بالضرر الذي يمكن أن تلحقه حتى حالة "خفيفة" من المرض بشاب سليم أو المحيطين بالمريض.

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