سيارة نقل تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق العام

لقي طفل في التاسعة من العمر يقيم بناحية الغريزات دائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج مصرعه، بعد أن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق العام وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة بلاغا من المستشفى المركزي بوصول الطفل "أحمد. م.أ" 9 سنوات تلميذ ويقيم بناحية الغريزات دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء حادث سيارة.انتقل مأمور وضباط المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال والده "محمد. أ. أ" 42 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء عبور نجله المذكور الطريق العام بذات الناحية إصطدمت به السيارة "رقم هـ ب ج 9751 نقل" قيادة "سعودي. ح"، 30 سنة ميكانيكي – ويقيم بناحية ونينه الشرقية دائرة مركز سوهاج مما أدي لوفاته وإتهم قائدها بالتسبب في الحادث.وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم – وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.تم التحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.