نائب رئيس البرلمان اللبناني: الشهر الحالي حاسم إزاء مسار التأليف

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، أن أزمة عدم تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الآن "داخلية بامتياز".. معتبرا أن الشهر الحالي سيكون حاسما فيما يتعلق بمسار تأليف الحكومة، وسيتبين منه الطريق الذي ستسلكه الأزمة الحكومية.وحذر الفرزلي في حديث لإذاعة (صوت كل لبنان)، اليوم الجمع من أن الأرضية الحالية في لبنان، مؤهلة لأخذ البلاد نحو مزيد من الانهيار، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك عملا جديا في سبيل الخروج من الأزمة الحكومية عقب الاتفاق على تأليف حكومة من 24 وزيرا وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل".وأشار إلى أن المؤشرات تفيد أن صبر فرنسا إزاء الأزمة الحكومية في لبنان أوشك على النفاد، معربا عن أمله في سرعة الانتهاء من تأليف الحكومة والمضي قدما نحو مرحلة جديدة للبلاد.