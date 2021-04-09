روسيا: إحباط هجوم إرهابي في القرم

أحبطت قوات الأمن الروسي، اليوم الجمعة، هجومًا إرهابيًا في مدينة سيمفروبول في القرم، واحتجزت اثنين من أنصار تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي.وذكر الأمن الروسي أن إرهابيين في القرم كانا يخططان لتفجير إحدى المؤسسات التعليمية في سيمفروبول ومن ثم الهروب إلى سوريا عبر أوكرانيا وتركيا".وأوضح البيان أن جهاز الأمن منع الهجوم، حيث تم اعتقال مواطنين روسيين من مواليد 1992 و1999 من أنصار التنظيم الإرهابي الدولي "هيئة تحرير الشام"، مشيرا إلى أنهما كانا قد خططا للهجوم المسلح باستخدام قنابل يدوية الصنع على إحدى المؤسسات التعليمية في سيمفروبول.