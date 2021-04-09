«إيه بي سي» الأمريكية تبرز اكتشاف المدينة المفقودة بالأقصر: ينعش السياحة

سلطت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية الضوء على اكتشاف "المدينة الذهبية المفقودة" في محافظة الأقصر، قائلة إنها تمثل اكتشاف أثري وتاريخي هام، وأشارت إلى أن المدينة يبلغ عمرها 3 آلاف عام وتم الكشف عن عدة مناطق أو أحياء بها بعد سبعة أشهر فقط من التنقيب.وأعلنت البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهي حواس، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، عن اكتشاف مدينة مفقودة تحت الرمال بالأقصر، والتي كانت تسمى "صعود آتون"، وتعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، من عصر الدولة الحديثة، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون منذ 3000 عام.ولفتت الشبكة إلى أن الهدف الأصلي للبعثة كان العثور على معبد جنائزي للملك توت عنخ آمون، الذي تم اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922، لكنها قامت بالتنقيب عن أجزاء من مدينة بأكملها يعود تاريخها، إلى عصر الملك أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر، والذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 قبل الميلاد.وأوضحت أن أعمال التنقيب بدأت في سبتمبر 2020، وفي غضون أسابيع، بدأت تشكيلات من الطوب اللبن بالظهور في جميع الاتجاهات، وكانت دهشة البعثة الكبيرة، حينما اكتشفت أن الموقع هو مدينة كبيرة في حالة جيدة من الحفظ، بجدران شبه مكتملة، وغرف مليئة بأدوات الحياة اليومية، وقد بقيت الطبقات الأثرية على حالها منذ آلاف السنين.وذكرت الشبكة الأمريكية أن "مصر حققت سلسلة من الاكتشافات الرئيسية على مدار السنوات القليلة الماضية في ظل سعيها لإنعاش قطاع السياحة الحيوي التي تضرر بشدة من أحداث الربيع العربي ثم وباء فيروس كورونا".وأشادت الشبكة بحفل موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر السبت الماضي وشمل عرضًا رائعًا لنقل 22 مومياء من متحف التحرير إلى المتحف الوطني بالفسطاط، كما أشادت باستعدادت مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة في وقت لاحق من هذا العام، مشيرة إلى إنه "سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة."