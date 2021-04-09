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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تشدد إجراءات مكافحة كورونا في 3 مقاطعات

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:55 ص
اليابان مكافحة كورونا
اليابان مكافحة كورونا
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كشفت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، أن الحكومة اليابانية ستشدد إجراءات مكافحة فيروس كورونا، في العاصمة طوكيو ومقاطعتي كيوتو وأوكيناوا وسط ارتفاع إصابات كورونا في هذه المناطق، خلال أقل من 3 أسابيع عقب رفع حالة الطوارئ بالكامل.

وذكرت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن طوكيو التي ستستضيف دورة الألعاب الأوليمبية لعام 2021، سجلت أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومين متتاليين في أقل من 4 أشهر، مما يعد أعلى حصيلة إصابات تسجلها العاصمة منذ مطلع فبراير الماضي.

ومن جهته.. قال الوزير المعني باستجابة البلاد لجائحة فيروس كورونا نيشيمورا ياسوتوشي، إن الإجراءات الجديدة تتضمن إغلاق المطاعم في المناطق المكتظة بالسكان في الساعة الثامنة مساءً (بحسب التوقيت المحلي لطوكيو) على ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد الحضور في الفعاليات الكبيرة الـ5 آلاف شخص فقط.

وأضاف نيشيمورا أنه من المقرر تفعيل هذه الإجراءات اعتبارًا من الاثنين المقبل وتستمر حتى 5 مايو في كل من كيوتو وأوكيناوا، بينما تنتهي في طوكيو يوم 11 مايو.

وأكدت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، من المقرر أن يضع الصيغة النهائية لهذه القرارات خلال اجتماع مع فرقة العمل المعنية بمتابعة فيروس كورونا في وقت لاحق مساء اليوم.

يذكر أن حاكمة طوكيو يوريكو كويكي طلبت من الحكومة أمس أن تمنحها السلطة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على فيروس كورونا، معربةً عن قلقها من تفشي سلالات متحورة من الفيروس تعد شديدة العدوي وتنتشر خلال عطلة الأسبوع الذهبي التي تبدأ أواخر الشهر الجاري حتى مطلع مايو المقبل، وهي أحد أكثر الفترات التي تزيد فيها حركة السفر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصابات كورونا ارتفعت في طوكيو منذ انتهاء حالة الطوارئ في 21 مارس الماضي، حيث بلغت الإصابات 555 إصابة جديدة أمس الأول الأربعاء وتم تسجيل 545 إصابة جديدة أمس الخميس

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