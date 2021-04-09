إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة السادسة صباح اليوم نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التي بلغت 32 عقدة شمالية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.وشدد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة في بيان له، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.