1029 إصابة جديدة و22 وفاة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل ألف و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 201 ألف و158 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة، حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، أن 117 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 180 ألفًا و160 متعافٍ.وحسب الوزارة، تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 3 آلاف و697 وفاة، بينهم 944 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.