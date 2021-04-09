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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح 6 مساجد جديدة فى بنى سويف

الجمعة 09/أبريل/2021 - 11:11 ص
مساجد جديدة فى بنى
مساجد جديدة فى بنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 6 مساجد جديدة فى 5 مراكز بالمحافظة بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف لترتفع عدد المساجد إلى 81 مسجدًا التى تم افتتاحها حتى الآن.
وأكد الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه تم افتتاح مساجد آل زايد بالحى الثالث بشرق النيل بندر بني سويف، والجزارين بندر إهناسيا، وأبو بكر الصديق بعزبة البهنساوي بمركز إهناسيا، وعبدالباقي درك بقرية العساكره بمركز سمسطا، وأبو سيف صالح بعزبة الصعايدة بمركز الواسطى، والمصطفى بقرية أشمنت بمركز ناصر طبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.
وأوضح "نظير" أننا نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.
افتتاح 6 مساجد جديدة فى بنى سويف
افتتاح 6 مساجد جديدة فى بنى سويف
افتتاح 6 مساجد جديدة فى بنى سويف
افتتاح 6 مساجد جديدة فى بنى سويف
افتتاح 6 مساجد جديدة فى بنى سويف
افتتاح 6 مساجد جديدة فى بنى سويف
افتتاح 6 مساجد جديدة فى بنى سويف
افتتاح 6 مساجد جديدة فى بنى سويف

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