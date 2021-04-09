افتتاح 6 مساجد جديدة فى بنى سويف

افتتحت مديرية أوقاف بنى سويف، اليوم الجمعة، 6 مساجد جديدة فى 5 مراكز بالمحافظة بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف لترتفع عدد المساجد إلى 81 مسجدًا التى تم افتتاحها حتى الآن.

وأكد الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، أنه تم افتتاح مساجد آل زايد بالحى الثالث بشرق النيل بندر بني سويف، والجزارين بندر إهناسيا، وأبو بكر الصديق بعزبة البهنساوي بمركز إهناسيا، وعبدالباقي درك بقرية العساكره بمركز سمسطا، وأبو سيف صالح بعزبة الصعايدة بمركز الواسطى، والمصطفى بقرية أشمنت بمركز ناصر طبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.

وأوضح "نظير" أننا نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية "المصلية" ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.