بالأسماء.. مصرع 4 بانقلاب ميكروباص في ترعة بسوهاج (صور)

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، فجر الجمعة، في انقلاب ميكروباص بجوار كوبري الصحارة بناحية سفلاق دائرة مركز شرطة ساقلتة شرقي سوهاج.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة ساقلتة بانقلاب ميكروباص في الترعة بجوار كوبري الصحارة بناحية سفلاق، ووجود متوفين ومصابين.تبين من المعاينة الأولية أن السيارة المذكورة كانت قادمة من القاهرة إلى قرية الصوامعة شرق بأخميم، وكانت تسير على الطريق الزراعي الشرقي.وتبين وفاة: أحمد محمد عبدالعزيز، 30 عامًا، محمد أحمد حامد الديب، 30 عامًا، مؤمن كمال عصران، 35 عامًا، أحمد شعراوي حمدي الديب، 4 أعوام، وإصابة: محمد التوني مرعي، 19 عامًا، حاتم حامد محمد، 29 عامًا، أحمد رزق أحمد، 37 عامًا، جميعهم يقيمون بناحية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم.جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ساقلتة المركزي والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، كما جرى استخراج السيارة من الترعة المشار إليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.