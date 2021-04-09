«الري»: إزالة 226 تعديًا على نهر النيل بالمحافظات

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات وقطاع حماية النيل، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة؛ لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري ممثلا في الإدارات العامة، اليوم الجمعة، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت إزالة 226 حالة تعد في المحافظات، تضمنت تنفيذ 123 قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، و103 قرارات إزالة بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل، في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.من جانبه، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.