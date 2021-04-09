«الجارديان» تُبرز أهمية اكتشاف «المدينة الذهبية» بالأقصر

أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية اكتشاف البعثة المصرية برئاسة الدكتور زاهى حواس، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، التي تسمى "صعود آتون" ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث.وقالت الصحيفة، إن المدينة الذهبية المفقودة تعد أكبر مدينة يتم اكتشافها وواحدة من الاكتشافات الأثرية الأكثر أهمية منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وفقًا لآراء الخبراء بعد إعلان البعثة المصرية عن اكتشاف مدينة كانت مفقودة تحت الرمال، وتعود إلى عصر أمنحتب الثالث واستخدمها توت عنخ أمون.ونقلت الصحيفة عن لدكتورة بيتسي بريان، أستاذة علم المصريات بجامعة جون هوبكنز، قولها إن "اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثاني اكتشاف أثري مهم بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون".وأوضحت: أن "اكتشاف هذه المدينة، لم يمنحنا فقط لمحة نادرة عن حياة قدماء المصريين في عصر الإمبراطورية، ولكنه أيضًا سيساعد في إلقاء الضوء على أحد أعظم الألغاز في التاريخ، ولماذا قرر إخناتون ونفرتيتي الانتقال إلى العمارنة".ولفتت الصحيفة إلي أنه "تم العثور على قطع من المجوهرات مثل الخواتم إلى جانب الأوانى الفخارية الملونة والتمائم من خنفساء الجعران والطوب الطينى الذى يحمل أختام امنحتب الثالث"، مشيرة إلى أن "العديد من البعثات الأجنبية بحثت عن هذه المدينة ولم تعثر عليه أبدًا".وأشارت إلى أن أمنحتب الثالث ورث إمبراطورية ممتدة من الفرات حتى السودان، بحسب ما يقول علماء الآثار، وتوفي في عام 1354 قبل الميلاد، وحكم لحوالي أربعة عقود، وعرف باهتمامه بالآثار.وعثرت البعثة في المدينة المفقودة على العديد من الأدوات المستخدمة في النشاط الصناعي مثل أعمال الغزل والنسيج، كما تم اكتشاف ركام المعادن والزجاج، لكن المنطقة الرئيسية لمثل هذا النشاط لم يتم اكتشافها بعد.كما تم العثور على دفنتين غير مألوفتين لبقرة أو ثور داخل إحدى الغرف، وما زال البحث جاريًا؛ لتحديد طبيعة والغرض من هذه الدفنات، ودفنة رائعة لشخص ما بذراعيه ممدودتين إلى جانبه، وبقايا حبل ملفوف حول ركبتيه. ويُعد موقع ووضع هذا الهيكل العظمي غريبًا نوعًا ما، وهناك المزيد من البحث حول هذا الأمر، بحسب بيان زاهي حواس.