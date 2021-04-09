بعد تسريب البيانات.. أبرز التفاصيل عن اختراق «فيسبوك»

- تسريبات سابقة



- اتهامات بتسريب خلال الانتخابات الأمريكية 2016



- كيفية إدراك الاختراق



- كيفية حماية حساب الـ"فيسبوك" من الاختراق



تلقى مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، خبر مؤسفا وهو تسريب أكثر من 500 مليون نسخه من بيانات مستخدمي الموقع، والتي شملت أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بالمستخدمين، فيما ساد الرعب بين أعداد كبيرة من مستخدمي التطبيق الأكثر انتشارًا للبحث عن حل لمعرفة الإجابة على سؤال هل الحساب الخاص بهم مخترق أم لا؟، بالإضافة للعديد من التساؤلات الأخرى حول كيفية حماية الحساب من الاختراق والوسائل الواجب اتباعها في حالة حدوث الاختراق، وفي السطور التالية نوضح الإجابة على هذه التساؤلات.بدأت القصة منذ السبت الماضي 3 إبريل وفقًا لموقع "Business Insider"، عن تسريب بيانات عدد نصف مليار مستخدم لحساباتها على موقع "فيسبوك"، والتسريب تضمن المعلومات الشخصية لحوالي 533 مليون مستخدم منهم حوالي 44 مليون مستخدم مصري، 3 ملايين مستخدم أردني، ونحو 4 ملايين مستخدم ليبي، وحوالي 1.8 مليون لبناني، مما أثار الذعر بين رواد ومستخدمي الموقع.ولكن على الفور ردت المتحدثة باسم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليلي شيبرد، أن هذه البيانات قديمة تم الإبلاغ عنها في السابق عام 2019، مشيرا إلى أنهم وجدوا هذه المشكلة وتم إصلاحها في أغسطس 2019، وعندما تم تداول المعلومات الشخصية مثل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف فإن الخطر يزيد من وقوع الأشخاص ضحية رسائل البريد الإلكتروني المزيفة لأنه يمكن جعلها أكثر موثوقة، مؤكدة أن شركة "فيسبوك" لديها حاليا 2.8 مليار مستخدم ينشط حسابهم مرة واحدة على الأقل كل شهر.ولم تكن هذه الحالة هي الأولى لشركة "فيسبوك" فسبق وأن تسربت العديد من البيانات الخاصة بحسابات الأشخاص من قبل في سبتمبر 2019، وتم تسريب بيانات المستخدمين وعددهم 418 مليونا وشمل التسريب عنوان الـ "ID" الخاص بالجهاز المستخدم ورقم هاتف صاحب أيضا.وفي مارس 2018 وفقًا لموقع "نيويورك تايمز" أن السلطات الأمريكية فتحت تحقيقًا فيما صدر عن تسريب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لصالح الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في عام 2016.- كيف يتم الاستهدافيمكن لقراصنة المعلومات التنقيب والبحث الدقيق في أنظمة "فيسبوك" للحصول على معلومات وبيانات المستخدمين الشخصية باستخدام العديد من الأدوات التي تعمل على جمع البيانات، ويمكنهم أيضا استخدام وظيفة شرعية للاطلاع على بيانات العميل بطريقة مخترقة للخصوصية، ففي عام 2018 كان "فيسبوك" يترنح من فضيحة "كامبريدج أناليتكا Cambridge Analytica"، ولم يكن هذا أيضًا حادث قرصنة بل إساءة استخدام وظيفة شرعية تمامًا للمنصة ويتم تمرير المعلومات دون الموافقة المناسبة من المستخدمين.من الصعب بشكل دقيق أن يتم معرفة ما إذا تعرض حسابك للاختراق أولا، ولكن وفقًا لحديث أسامة مصطفي، خبير تكنولوجيا المعلومات، فقد تتمكن من معرفة إذا ما تم اختراق حسابك عن طريق الدخول والضغط على السهم في الجزء العلوي الأيمن، ومن القائمة اختار الاعدادات والأمان وسترى الأجهزة التي سجلت الدخول لحسابك خلال الفترة الأخيرة في حالة اختراق الحساب، فإذا لاحظت أي نشاط مريب في تسجيلات الدخول الخاصة بك قم بتغيير كلمة المرور.- عند ربط حساب الفيس بوك بالإيميل الخاص بك عليك كتابة كلمة المرور الخاص بالإيميل، والاحتفاظ به فإذا تم مطالبتك به تكون على استعداد.- ربط حساب "فيسبوك" برقم الهاتف الشخصي الخاص بك.- عدم عمل حساب جديد على نفس رقم الهاتف قبل استرجاع القديم.- إذا دخلت بتاريخ ميلاد مزيف تجنب نشر صور خاصة بحفلة عيد ميلادك بتاريخه الحقيقي.- الصور الخاصة بك التي يتم تداولها عبر "فيسبوك" قد تكشف على العديد من المعلومات الحساسة عنك.- عدم اختيار تسجيل الدخول على مواقع الويب المختلفة حتى لا تسهل المهمة على من قد يحاول اختراق حسابك.- استخدام كلمة مرور مميزة وصعبة عبر "فيسبوك" أمر هام، كما أن استخدام كلمة مرور مختلفة لكل حساب لديك لا يقل أهمية.- التصرف في حالة التعرض للاختراق- إذا كنت داخل حسابك ولاحظت حركة مشبوهة عليه فعلى الفور غير كلمة المرور.- يتم الذهاب إلى قسم الأجهزة المستخدمة للدخول على "فيسبوك" وسجل الخروج من جميع الأجهزة.- في حالة عدم التمكن من دخول حسابك هذا يعني أنه تم تغيير كلمة السر من قبل المخترق، لذا عليك إعادة تعيين كلمة السر وهي خطوة يمكن القيام بها من على صفحة تسجيل الدخول الخاصة ب"فيسبوك"، واضغط على نسيت كلمة السر وعند الضغط أدخل بريدك ليرسل لك رابط تستخدمه لإعادة تعيين كلمة السر.- في حالة تغيير المخترق للبريد ستجد "فيسبوك"، يرسل لك رسالة فورية يتم الضغط على الرابط لتعيين كلمة سر جديدة.- يمكن استخدام رقم الهاتف في حالة نسيان بريدك الالكتروني، كما يتم اختيار تحديد 3 أو 4 أصدقاء للاستعانة بهم لاستعادة حسابك في حالة سرقته.- قم بالإبلاغ عن الاختراق وسرقة الحساب وذلك باستخدام صفحة الإبلاغ عن الحسابات المخترقة بموقع "فيسبوك".