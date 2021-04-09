كورونا يؤجل إعادة فتح مدارس المجر

أعلنت المجر عن إرجاء إعادة فتح المدارس الثانوية لنحو ثلاثة أسابيع في أعقاب احتجاجات أعضاء هيئات التدريس من العودة المبكرة لحضور الطلاب إلى المدارس.وحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، إن طلاب السنوات الأربع الأخيرة من مرحلة التعليم الأساسي سيعودون إلى مدارسهم في العاشر من مايو المقبل، بدلا من التاسع عشر من أبريل الجاري.وقالت مجموعات تعليمية إن خطط العودة للمدارس في أبريل الجاري سابقة لأوانها، حيث بدأت عملية تطعيم المدرسين هذا الشهر فقط.وتعرض أوربان لانتقادات شديدة بسبب تخفيف قيود مكافحة كورونا بناء على التقدم في عملية التطعيم، بدلا من الاستناد إلى أعداد الإصابات والوفيات جراء الوباء.