رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

9150 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:46 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
ا ش ا
طباعة
أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا عن تسجيل 9 آلاف و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت غرفة العمليات، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 9 آلاف و662 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 402 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بلغ 4 ملايين و623 ألفا و984 إصابة مؤكدة، وبلغ إجمالي الوفيات 102 ألف و247 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 4 ملايين و248 ألفا و700 حالة شفاء.

موضوعات متعلقة

مواد غذائية تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

ملكة جمال مصر تتألق فى أحدث جلسة تصوير (صور)


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

كورونا يؤجل إعادة فتح مدارس المجر

استمرار زيادة الثقة في لقاح أسترازينيكا لكورونا في بريطانيا

«كورونا» يُجبر كوريا الجنوبية على تمديد الإجراءات الاحترازية 3 أسابيع

اكتشاف لوح حجري عمره نحو 250 عامًا في الصين

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه