9150 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا عن تسجيل 9 آلاف و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت غرفة العمليات، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 9 آلاف و662 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 402 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بلغ 4 ملايين و623 ألفا و984 إصابة مؤكدة، وبلغ إجمالي الوفيات 102 ألف و247 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 4 ملايين و248 ألفا و700 حالة شفاء.