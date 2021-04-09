9150 إصابة جديدة بكورونا في روسيا
الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:46 ص
ا ش اطباعة
أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا عن تسجيل 9 آلاف و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت غرفة العمليات، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 9 آلاف و662 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 402 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بلغ 4 ملايين و623 ألفا و984 إصابة مؤكدة، وبلغ إجمالي الوفيات 102 ألف و247 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 4 ملايين و248 ألفا و700 حالة شفاء.
وأضافت غرفة العمليات، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 9 آلاف و662 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، فيما تم تسجيل 402 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بلغ 4 ملايين و623 ألفا و984 إصابة مؤكدة، وبلغ إجمالي الوفيات 102 ألف و247 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 4 ملايين و248 ألفا و700 حالة شفاء.