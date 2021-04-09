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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

ارتفاع مبيعات السيارات بالصين 75% في مارس

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:37 ص
السيارات بالصين
السيارات بالصين
وكالات
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ارتفعت مبيعات السيارات في الصين في مارس مسجلة مكاسب للشهر الثاني عشر على التوالي، إذ
تقود أكبر سوق في العالم للسيارات تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19.

وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات الصيني أن المبيعات بلغت 2.53 مليون سيارة في مارس، بزيادة 74.9 بالمئة على أساس سنوي.

وزاد مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، 239 بالمئة في مارس إلى 220 ألف وحدة.

ويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل الشركات المحلية نيو وإكس بنغ، وكذلك المجموعات الأجنبية، مثل تسلا، قدرات التصنيع في الصين إذ يروجون لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.

وقال كيان صيني آخر معني بقطاع السيارات وهو اتحاد سيارات الركوب الصيني اليوم الجمعة إن تسلا باعت 35 ألفا و478 سيارة مصنعة في الصين في مارس.

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