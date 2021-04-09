صحف دولية عن «المدينة الذهبية المفقودة» بالأقصر: أكبر حواضر مصر القديمة

سلطت العديد من التقارير الدولية الضوء على اكتشاف مدينة "صعود آتون" الذهبية المفقودة بالأقصر والتي تعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، من عصر الدولة الحديثة.وكشفت البعثة المصرية برئاسة عالم المصريات الدكتور زاهى حواس، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، عن مدينة مفقودة تحت الرمال بالأقصر، تسمى "صعود آتون" ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث.- شبكة "ايه بي سي" الأمريكية: اكتشاف أثري مهمقالت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية أن "المدينة الذهبية المفقودة" في محافظة الأقصر تمثل اكتشاف اثري وتاريخي مهم، مشيرة إلى أن المدينة يبلغ عمرها 3 آلاف عام وتم الكشف عن عدة مناطق أو أحياء بها بعد 7 أشهر فقط من التنقيب.وأشارت إلى أن الهدف الأصلي للبعثة كان العثور على معبد جنائزي للملك توت عنخ آمون، الذي تم اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922، لكنها قامت بالتنقيب عن أجزاء من مدينة بأكملها يعود تاريخها، إلى عصر الملك أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر، والذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 قبل الميلاد.وأوضحت أن أعمال التنقيب بدأت في سبتمبر 2020، وفي غضون أسابيع، بدأت تشكيلات من الطوب اللبن بالظهور في جميع الاتجاهات، وكانت دهشة البعثة الكبيرة، حينما اكتشفت أن الموقع هو مدينة كبيرة في حالة جيدة من الحفظ، بجدران شبه مكتملة، وغرف مليئة بأدوات الحياة اليومية، وقد بقيت الطبقات الأثرية على حالها منذ آلاف السنين.وذكرت الشبكة الأمريكية أن "مصر حققت سلسلة من الاكتشافات الرئيسية على مدار السنوات القليلة الماضية في ظل سعيها لإنعاش قطاع السياحة الحيوي التي تضرر بشدة من أحداث الربيع العربي ثم وباء فيروس كورونا".وأشادت الشبكة بحفل موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر السبت الماضي وشمل عرضًا رائعًا لنقل 22 مومياء من متحف التحرير إلى المتحف الوطني بالفسطاط، كما أشادت باستعدادت مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة في وقت لاحق من هذا العام، مشيرة إلى إنه "سيكون أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة."- الجارديان: ثاني اكتشاف أثري مهم بعد مقبرة توت عنخ آمونقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية ان المدينة الذهبية المفقودة تعد أكبر مدينة يتم اكتشافها وواحدة من الاكتشافات الآثرية الأكثر أهمية منذ اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وفقا لآراء الخبراء.وذكرت أن البعثة المصرية برئاسة زاهي حواس اعلنت عن اكتشاف المدينة التى كانت مفقودة تحت الرمال، وتعود إلى عصر امنحتب الثالث واستخدمها توت عنخ أمون.ونقلت الصحيفة عن لدكتورة "بيتسي بريان"، أستاذة علم المصريات بجامعة جون هوبكنز، قولها "إن اكتشاف هذه المدينة المفقودة هو ثاني اكتشاف أثري مهم بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون."وأوضحت أن اكتشاف هذه المدينة، لم يمنحنا فقط لمحة نادرة عن حياة قدماء المصريين في عصر الإمبراطورية، ولكنه أيضا سيساعد في إلقاء الضوء على أحد أعظم الألغاز في التاريخ، ولماذا قرر إخناتون ونفرتيتي الانتقال إلى العمارنة".ولفتت الصحيفة إلي إنه تم العثور على قطع من المجوهرات مثل الخواتم إلى جانب الأوانى الفخارية الملونة والتمائم من خنفساء الجعران والطوب الطينى الذى يحمل أختام امنحتب الثالث، مشيرة، بحسب قول حواس، إلى إن العديد من البعثات الأجنبية بحثت عن هذه المدينة ولم تعثر عليه أبدا.وأشارت إلى إن امنحتب الثالث ورث إمبراطورية ممتدة من الفرات حتى السودان، بحسب ما يقول علماء الآثار، وتوفى فى عام 1354 قبل الميلاد، وحكم لحوالى أربعة عقود، وعرف باهتمامه بالآثار.- ديلي ميل: أكبر مدينة قديمة يتم اكتشافها فى مصرأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اكتشاف مصر للمدينة الذهبية المفقودة قائلا إن المدينة الفرعونية القديمة التى عرفت باسم أتون أسسها الملك امنحتب الثالث، وهو جد الملك الشهير توت عنخ أمون، تعد أكبر مدينة قديمة يتم اكتشافها فى مصر وهى كاملة بضواحى وشوارع ونظام أمنى.وذكرت الصحيفة أن هذه المدينة عبارة عن أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر، حيث عثر بالمدينة على منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو 3 أمتار ومقسمة إلى شوارع.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الاكتشاف الأكثر أهمية منذ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون الفخمة منذ ما يقرب من قرن، مضيفة أن عمر المدينة 3500 عام، حيث قام علماء الآثار بتأريخ المدينة باستخدام الكتابة الهيروغليفية الموجودة على الفخار وختم الملك أمنحتب الثالث.ونقلت الصحيفة عن زاهي حواس قوله في بيان إنه "في غضون أسابيع فقط من الحفر، اكتشفنا تشكيلات من الطوب اللبن في كل اتجاه" مضيفا: "بحثت العديد من البعثات الأجنبية عن هذه المدينة ولم يعثر عليها أحد قط".- ناشونال جيوغرافيك: "المدينة المفقودة" أكبر حواضر مصر القديمةمن جانبها، أشاد موقع " ناشونال جيوغرافيك" باكتشاف المدينة الذهبية المفقودة، قائلا "قاد الملك توت عنخ آمون علماء الأثار إلى اكتشاف المدينة المفقودة، أكبر حواضر مصر القديمة، في مفاجأة جديدة من مفاجآت الفرعون الشاب الذي حير العالم".وذكرت أنه في سبتمبر 2020، كانت بعثة أثرية مصرية تبحث عن مكان المعبد الجنائزي للملك توت عنخ آمون في الأقصر (طيبة القديمة) بالتحديد بين معبد رمسيس الثالث ومعبد أمنحتب، بعد العثور على معبدي كل من "حومحب" و"أي" (خليفة الملك توت) من قبل في نفس المنطقة.وأضافت ان البعثة الأثرية كانت تسعى إلى تحقيق حلمها بإعلان العثور على اكتشاف جديد للملك الشاب الذي تتعلق أذهان مئات الملايين في العالم بأسرار مقبرته ويتسابق الملايين لرؤية قناعه الذهبي. وبينما كانت أعمال الحفر جارية عثرت البعثة تحت الرمال على "هدية ثمينة" هي أكبر مدينة لقدماء المصريين وتدعى" صعود آتون"، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث.وأوضحت أن البعثة وجدت تحت الرمال تشكيلات من الطوب اللبن في جميع الاتجاهات، وكانت دهشة البعثة الكبيرة، حينما اكتشفت أن الموقع هو مدينة كبيرة في حالة جيدة من الحفظ، بجدران شبه مكتملة، وغرف مليئة بأدوات الحياة اليومية، وقد بقيت الطبقات الأثرية على حالها منذ آلاف السنين، وتركها السكان القدماء كما لو كانت بالأمس.وتابعت: أذهل اكتشاف المدينة البعثة الأثرية، التي تعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، ليس فقط أنها الأكبر في التاريخ المصري القديم بل أيضًا تمنح فهمًا أعمق للحياة اليومية للمصريين القدماء من بناء وديكورات المنازل والأدوات التي استخدموها وتنظيم العمل.واستمر استخدام مدينة "صعود آتون" خلال فترة حكم توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام، بحسب عالم المصريات زاهي حواس.