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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الداخلية» العراقية: إحباط محاولة تهريب أسلحة بالبصرة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:23 ص
محاولة تهريب أسلحة
محاولة تهريب أسلحة بالبصرة
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إحباط محاولة تهريب عدد من الأسلحة والعتاد في محافظة البصرة

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الجمعة، أن "قوة من شعبة استخبارات آمرية حرس حدود السواحل تمكنت من إلقاء القبض على متسلل بحوزته بنادق كلاشنكوف عدد ٦، ومخازن عتاد بندقية عدد ١٢ مع زورق صيد".

وأضاف البيان أن العملية جاءت وفق معلومات استخبارية وبعد نصب كمين وتبادل إطلاق النار.

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