وزير الخارجية الأمريكى السابق ينضم إلى شبكة «فوكس نيوز»

انضم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إلى الشبكة الإخبارية الأمريكية المفضلة لدى المحافظين، بصفة متعاون، وفقًا لما أعلنته "فوكس نيوز".وقال بومبيو في بيان: "سأقدم للمشاهدين نظرة صريحة ومباشرة حول الأوضاع الجيوسياسية والعلاقات الدولية وسياسات أمريكا أولًا التي ساعدت في رسم مسار الرخاء والأمن غير المسبوقين في الولايات المتحدة".من جانبها، صرحت رئيسة "فوكس نيوز"، سوزان سكوت، بأن بومبيو هو أحد الأصوات الأكثر شهرة واحترامًا في الولايات المتحدة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي.وتابعت سكوت: "أتطلع إلى مساهماته عبر مجموعة منصاتنا ليشارك الملايين من مشاهدينا وجهة نظره المميزة".يذكر أن الشبكة الأمريكية عينت شخصيات أخرى من المحيطين بالرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بمن فيهم زوجة ابنه ومستشارة حملته الانتخابية لارا ترامب، والمستشارة الصحفية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني.