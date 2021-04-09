كوريا الجنوبية وإندونيسيا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونج وي- يونج، اليوم الجمعة، مع وزير الدفاع الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، القضايا الإقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة الدفاع والاقتصاد.وذكرت الخارجية الكورية، في بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية، أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على بذل الجهود المشتركة لدفع المشاريع التعاونية متبادلة المنفعة، مثل المشروع المشترك لتطوير الطائرة المقاتلة الكورية "KF- X".كما اتفقا أيضا على ضرورة إجراء اجتماع "اثنين زائد اثنين" على مستوى الوزراء، والذي يشارك فيه وزيرا خارجية ودفاع البلدين، من أجل تعزيز التواصل الاستراتيجي في مجالي الدبلوماسية والأمن.وحث الوزير "جونج" على الدعم المستمر من إندونيسيا لتحقيق تقدم ملموس في نزع السلاح النووي وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.من جانبه، أكد برابوو دعم الحكومة الإندونيسية المستمر لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.