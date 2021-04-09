تذكار الميلاد السمائي الرابع لشهداء طنطا الأبرار

تحتفل إيبارشية طنطا اليوم بتذكار الميلاد السمائي الرابع لشهداء طنطا الأبرار شهداء أحد الشعانين، حيث قامت صلوات القداس الإلهي من كاتدرائية مارجرجس والشهداء الأبرار بطنطا اليوم الجمعة ٩ أبريل، بحضور نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ولفيف من آباء الإيبارشية والشمامسة وأسر الشهداء.الجدير بالذكر أنه تم تفجير الكنيسة أثناء قداس أحد الشعانين ٩ ابريل عام ٢٠١٧ بحادث إرهابي أليم أظفر عن إصابة الكثير من شعب الكنيسة واستشهاد ثلاثون من أبنائها.