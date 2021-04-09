صحة كفر الشيخ تطلق دورة لرعاية الشباب المراهق

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بدء فعاليات دورة رعاية الشباب المراهق بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، مؤكدة أن المحاضرين حضروا من الإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي بوزارة الصحة وكان عدد المتدربين 60 متدربا من وحدات الإدارات الصحية المختلفة بالمديرية.وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن الدورة تستمر لمدة 3 أيام، وأن الهدف الأساسي للدورة هو تقديم الدعم النفسي للشباب المراهق وزيادة الوعي الصحي لدي الشباب وذلك لأن الشباب هم عماد المستقبل وأمل الوطن.جاء ذلك انطلاقًا من حرص القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بفئة الشباب.