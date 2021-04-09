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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد إطلاقها.. 5 معلومات عن حملة «المليون ريادي» والاشتراك بها

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:09 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030، حملة "المليون ريادي" والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الحملة وكيفية الاشتراك بها.


1- تستهدف حملة "المليون ريادي" الشباب المصري من جميع الأعمار والفئات، وتوفر برنامجا تدريبيا بالكامل عبر الإنترنت مع مدربين على أعلى مستوى، وبرامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام الدورة التدريبية بنهاية البرنامج.

2- ينقسم البرنامج التدريبي إلى 3 مراحل، تشمل المرحلة الأولى التعرف على نموذج العمل التجاري للشركات الناشئة، اختبار فكرة الشركة الناشئة، الإدارة المالية للشركات الناشئة، تطوير الأعمال للشركات الناشئة، بناء العلامة التجارية للشركات الناشئة، مهارات القيادة الفعالة لرواد الأعمال، جاهزية الشركة الناشئة للاستثمار، ومن فكرة إلى مشروع في 30 يوم.

3- تضم المرحلة الثانية التعرف على قانون الاستثمار المصري وتأسيس الشركات، والضرائب المصرية والتأمينات الاجتماعية والتزامات الشركة الناشئة، تعيين واختيار الموظفين في الشركات الناشئة، إدارة مراحل النمو وتطور الشركات الناشئة، بناء وتطوير فرق العمل في الشركات الناشئة، إدارة المشروعات في الشركات الناشئة، زيادة رأس المال والتمويل للشركات الناشئة، واتخاذ القرارات وحل المشكلات لرواد الأعمال.

4- يتعرف رواد الأعمال في المرحلة الثالثة على الإبداع والابتكار لرواد الأعمال، تحليل البيانات والمعلومات في الشركات الناشئة، إدارة وتطوير المنتجات الرقمية للشركات الناشئة، التسويق واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للشركات الناشئة، البيع وإدارة المبيعات لرواد الأعمال، التخطيط الاستراتيجي للشركات الناشئة، تحفيز وتطوير العاملين في الشركات الناشئة، وقوانين الملكية الفكرية وحفظ حقوق الشركات الناشئة.

5- للتسجيل في حملة "المليون ريادي" من خلال الرابط millionrowad.comregister

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