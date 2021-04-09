كوريا الجنوبية تكشف النقاب عن نموذج أولي لأول طائرة مقاتلة محلية الصنع

كشفت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة النقاب عن نموذج أولي لأول طائرة مقاتلة محلية الصنع، في إطار سعي البلاد منذ عقود لتصنيع طائرتها المقاتلة الخاصة بها.وتم عرض الطائرة المقاتلة رمادية اللون التي تحمل اسم كيه إف-إكس خلال فعالية أقيمت بمقر شركة كوريا لصناعات الفضاء، في مدينة ساتشون الجنوبية، بعد أكثر من 5 سنوات على انطلاق مشروع بقيمة 8.8 تريليون وون ( 7.9 مليار دولار أمريكي) لاستبدال طائرات القوات الجوية القديمة "إف4-" و"إف 5"، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تعزز الطائرة الجديدة التي تشبه الطائرة الشبح في تصميمها القدرات الدفاعية للبلاد، والقدرات التنافسية لشركات صناعة الفضاء المحلية في السوق العالمية.