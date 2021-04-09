نائب محافظ القاهرة يتابع تطويرات شوارع روض الفرج
الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:07 ص
مصطفى عبداللهطباعة
واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة، إجراء جولاته لمتابعة التطويرات الجارية بأحياء المنطقة الشمالية حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.
وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى روض الفرج بالمرور بنطاق الحى لمتابعة سير العمل وتفقد نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع الحى.
وأكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية على رئيس الحي بمتابعة تنفيذ خطة الرصف.
تأتي الأعمال تتفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالعمل من الشارع ومتابعة التطويرات القائمة بالأحياء
وقام الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى روض الفرج بالمرور بنطاق الحى لمتابعة سير العمل وتفقد نائب المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع الحى.
وأكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية على رئيس الحي بمتابعة تنفيذ خطة الرصف.
تأتي الأعمال تتفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالعمل من الشارع ومتابعة التطويرات القائمة بالأحياء
نائب محافظ القاهرة يتابع تطويرات شوارع روض الفرج
نائب محافظ القاهرة يتابع تطويرات شوارع روض الفرج
نائب محافظ القاهرة يتابع تطويرات شوارع روض الفرج
نائب محافظ القاهرة يتابع تطويرات شوارع روض الفرج