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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

للوقاية من كورونا.. إجراءات مشددة في «المراغة» بسوهاج خلال رمضان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:06 ص
إجراءات مشددة
إجراءات مشددة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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عقد المهندس حسن ناصر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمالي محافظة سوهاج، اجتماعًا موسعا بمشاركة رؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات التابعة لدائرة المركز، وذلك لبحث خطة مواجهة انتشار فيروس كورونا والاستعداد لشهر رمضان المعظم.

شارك في حضور الاجتماع كلا من أحمد أبوهمام، وأحمد إبراهيم نائبي رئيس المركز، ورؤساء الوحدات القروية الـ5 التابعة لمركز المراغة، ومديري الإدارات بالوحدة المحلية، ومديري الإدارات الخدمية بمركز المراغة وهى الري، وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفرع صرف المراغة، وفرع شبكة الكهرباء، والإدارة التعليمية، والزراعة، ومكتب القوى العاملة، والتموين، والصحة، والأوقاف، وإدارة الأزهر، والشباب والرياضة.

وشدد رئيس مركز ومدينة المراغة، على تكثيف الحملات خلال شهر رمضان ومتابعة مدى الالتزام بالأسعار المعلن عنها، مضيفا أنه سيجري التنسيق مع مديرية التموين والجهات المختصة لإقامة معارض دائرة المركز لعرض السلع المدعمة لخدمة الأهالي بمركز المراغة.

كما طالب مدير إدارة المراغة التعليمية بتكثيف أعمال رش وتطهير المدارس لمجابهة انتشار فيروس كورونا بين أعضاء العملية التعليمية، مشيدًا بقرار عودة نظام التناوب في العمل مع زيادة أعداد المصابين بالفيروس المستجد.

وفي سياق متصل، أشار "ناصر"، إلى أن هناك سيارة من الوحدة المحلية تقوم بنقل وتوصيل اسطوانات الأكسجين من مديرية الصحة إلى المستشفى المركزي، كما أن المركز الحضري يواصل أعمال تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وشدد بضرورة توفير الأدوية الطبية اللازمة لعلاج الجلطات.

وفيما يتعلق بمديرية الأوقاف أوضح مدير إدارة الأوقاف بالمراغة، بأنه يجري أعمال الرش والتطهير المستمر للمساجد مع الالتزام بعدم فتح المساجد إلا قبل الأذان بوقت قليل وغلق دورات المياه، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للمصلين.

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