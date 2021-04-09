مشروع «مستقبل مصر» يتصدر الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد رقم 33 من "الإنفوجراف الأسبوعي"، والذي يستعرض فيه الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 2 وحتى 8 أبريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.وتصدر الحصاد الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بالصحراء الغربية، وذلك بمناسبة بدء موسم الحصاد، حيث تتم عملية الحصاد وفق أحدث الوسائل الزراعية التكنولوجية الحديثة، كذلك لقاء الرئيس بعدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.وأشار الملخص الأسبوعي إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الموقف التنفيذي لـتطبيق "منظومة الري الحديث"، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ تطبيق المنظومة واستغلال مياه الري بالشكل الأمثل، موضحا أن المشروع يعد أحد أهم الأولويات التي تضعها الحكومة على أجندتها.وخلال هذا الأسبوع قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بزيارة إلى جوبا عاصمة جنوب السودان على رأس وفد من قيادات الوزارة وذلك لاستكمال المباحثات الثنائية في مجال التعاون الزراعي بين البلدين والتي كانت قد بدأت في القاهرة شهر نوفمبر الماضي، حيث استغرقت الزيارة ثلاثة أيام، حيث عقد اجتماعا مع "جوزفين لاجو" وزيرة الزراعة والأمن الغذائي، و"أونيوتو أديجو" وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية جنوب السودان، كما من المقرر ان يتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة متكاملة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، كما ترأس السيد القصير رئيس مرصد الصحراء والساحل ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل يومي 6-742021، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة: الدكتورعبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والممثل الوطني لرئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بمصر، حيث يساهم في تدعيم الشراكة حول التحديات ذات العلاقة بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة التصحر والتغيرات المناخية بمنطقة الصحراء والساحل.ووافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الجلد العقدى فى الابقار وجدرى الاغنام فى ٢٧ محافظة إعتبارا من يوم السبت ٣ ابريل، حيث تتم عملية التحصين من خلال لجان ثابتة ومتحركة، والمتابعة من خلال غرف عمليات بكل محافظة، كما أصدر الوزير قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، حيث أن الوزارة كانت قد أعدت القانون وتم مناقشته في مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان ثم قامت وزارة الزراعة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء باعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تتكون من سبعة أبواب تتضمن التعريفات والاحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية.وأعلن وزير الزراعة، دخول أول شحنة برتقال إلى اليابان بنجاح بعد تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعي الياباني واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة والتي تعتبر هي الأصعب على مستوي العالم، وأضاف القصير أن جميع إجراءات الفحص في الميناء الياباني على البرتقال المصري تمت بنجاح وجاءت كلها مطابقة لكافة الاشتراطات اليابانيه والمقاييس الدوليه وذلك بشهادة اليابانيين الذين اشادو بالمنظومة الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري على الصادرات، كما أعلنت الوزارة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة خلال هذا الشهر الكريم، حيث شدد وزير الزراعة على تكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشروع الابتكار الزراعي، في محافظتي المنيا وبني سويف، وذلك من خلال احتفاليتين تم تنظيمهما لهذه المناسبة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتيين.وفي سياق متصل اطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لقطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، بحديقة الاورمان النباتية بالجيزة، تحت عنوان: "صناعة الزهور في مصر: الفرص والتحديات"، وذلك بمناسبة معرض زهور الربيع المقام حاليا بالحديقة، وناقش المؤتمر عددا من المحاور على رأسها، الوضع الراهن لانتاج زهور ونباتات الزينة، التحديات التي تواجه صناعة الزهور ونباتات الزينة، كيفية النهوض النهوض بصناعة الزهور في مصر، وفرص الاستثمار في مجال الزهور ونباتات الزينة، دور الزهور في زيادة انتاج نحل العسل والنهوض بالصناعات القائمة عليه، التسهيلات التي تقدمها وزارة الزراعة لأصحاب المشاتل والاجراءات الخاصة بعمليات الترخيص، الاجراءات الخاصة بزيادة الفرص التصديرية وفتح اسواق في الخارج لزهور القطف ونباتات الزينة.كما عقد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد الخولي مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية اجتماعا مع السيد "سيرجى تيرتنتييف" سفير بيلاروسيا بجمهورية مصر العربية ووفد السفارة بالقاهرة، حيث يأتي الاجتماع لاستكمال ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تعاون مشترك في القطاع الزراعى بين الجانبين والتي كان من أهمها ما يتعلق بالميكنة الزراعية ودعم القطاع الزراعي بالمعدات الزراعية البيلاروسية، كما نظم معهد بحوث وقاية النباتات، ورشة عمل دولية افتراضية تحت عنوان: "استراتيجيات مكافحة دودة الحشد الخريفية" خلال الفترة من 5-4 ابريل 2021، بمشاركة خبراء دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والصين والهند وكينيا وزامبيا، وتأتي هذه الورشة لتبادل الخبرات الدولية للوقوف علي أحدث ما توصل إليه العلماء في مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية والتعرف على الحلول المختلفة من منظور البحث العلمي وما يتناسب مع البيئة المصرية لمجابهة خطر تلك الآفة في المستقبل المنظور.كما قامت لجنة ممثلة من هيئة تنمية الصعيد، والهيئة العربية للتصنيع، فضلًا عن مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، بالمرور علي محطات البحوث الزراعية بكوم امبو بأسوان والمطاعنة بالاقصر وشندويل بسوهاج لمعاينة المواقع المخطط تنفيذ الصوب المجهزة باحدث التقنيات الحديثة لإنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة، وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 12 محافظة وهي: الشرقية، كفر الشيخ، الغربية، القليوبية، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 277 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مارس وتم رصد 119 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.كما نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية -معمل كفر الشيخ مجموعة ندوات إرشادية حول التربية المنزلية الآمنه للطيور خلال الفترة من 29 مارس وحتى الأثنين 5 ابريل في قرى الطايفه واريمون وشنو مركز كفر الشيخ وقرية ابوبدوى مركز بيلا وقرية منشية عباس بمركز سيدى سالم، وناقش الباحثون السيدات بالقرى عن أهمية التربية المنزلية للطيور فى المنازل لتوفير المصاريف التي تنفقها الأسرة في شراء البيض أو الدجاج وطرق مواجهة الصعوبات التي تواجه تربية الطيور المنزلية، تفقد وفد من معهد بحوث امراض النباتات، برئاسة الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، محصول القمح في محافظة الشرقية، للوقوف على حالة المحصول، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمحصول القمح وبناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى.وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاتحاد العربي للتمور، التوصيات الختامية للمؤتمر الدولى الثاني والمهرجان الاول للنهوض المستدام لقطاع التمور بجمهورية مصر العربية، والتي بلغت حوالي 17 توصية أبرزها: إنشاء بورصة للتمور واقامة يوم عربي للتمور بمحافظات زراعة النخيل في مصر.