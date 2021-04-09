رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء» تستطلع هلال رمضان فى احتفال رسمى وشعبى الأحد

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:30 ص
هلال رمضان
هلال رمضان
أميرة العناني
طباعة
تقيم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، مساء الأحد المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- خلال الحفل نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، وما توصَّلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وسيحضر الحفل عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والعامة، حيث سيحضر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف نائبًا عن معالي رئيس الوزراء، ومعالي المستشار عمر مروان وزير العدل، وفضيلة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ومفتي الجمهورية السابق.

كما يحضر الاحتفال أيضًا عدد من الوزراء وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية الأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والنيابية والشعبية والتنفيذية والشبابية والإعلامية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

موضوعات متعلقة

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ملكة جمال مصر تتألق فى أحدث جلسة تصوير (صور)

مواد غذائية تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

كورونا يؤجل إعادة فتح مدارس المجر

استمرار زيادة الثقة في لقاح أسترازينيكا لكورونا في بريطانيا

«كورونا» يُجبر كوريا الجنوبية على تمديد الإجراءات الاحترازية 3 أسابيع

اكتشاف لوح حجري عمره نحو 250 عامًا في الصين

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه