لأول مرة.. تصنيع ماكينة «الإنترلوك» بورشة صيانة كفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتصنيع ماكينة تصنيع الإنترلوك بورشة الصيانة بالإدارة العامة للنظافة والتجميل، التابعة لديوان المحافظة، لبدء تصنيع الإنترلوك لرصف شوارع القرى الأشد فقرًا، وذلك للمرة الأولى.جاء ذلك خلال تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، لورشة الصيانة بالإدارة العامة للنظافة والتجميل، لمتابعة الأعمال الجارية بالورشة، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمود زهران، مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل.ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة تصنيع الإنترلوك من مخلفات البناء، بدلا من السنتوفيرًا للنفقات، بتدوير المخلفات لصناعة الانترلوك، لرصف الشوارع الضيقة في القرى والأحياء بالمدن.