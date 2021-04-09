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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:59 ص
الدكتور إيهاب كمال
الدكتور إيهاب كمال
بنى سويف - محمد حفيظ
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أجرى الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة، زيارة لمستشفى بني سويف التخصصي، تفقد خلالها مركز التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالمستشفى.

وراجع مساعد وزير الصحة، السياسات والإجراءات بالمركز والتأكد من حسن سير وانتظام العمل بمركز اللقاح، وتوافر اللقاح وإجراءات التخزين والنقل الأمن للقاح، كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة كفاءة وسرعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومدى توافر المستلزمات الطبية وتواجد الاطقم الطبية من الأطباء والتمريض بالطوارئ مثنيا على الخدمة الطبية المقدمة بالطوارئ ونظام العمل وتواجد الأطباء بالقسم ووجه الشكر للعاملين بالمستشفى.

و رافق مساعد وزير الصحة خلال جولته الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ونواب مدير المستشفى، ووجه الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام المستشفى، الشكر للدكتور إيهاب كمال لزيارته للمستشفى والتي تساعد في رفح الروح المعنوية لجميع للعاملين في ظل الظروف الراهنة.
مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي
مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي
مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي
مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى بني سويف التخصصي

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