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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقامة 4 مشروعات صرف صحي بدسوق في كفر الشيخ

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:58 ص
مشروعات صرف صحي
مشروعات صرف صحي
عمرو الشامي
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شهدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، تسليم 4 مواقع جديدة بقرى منية جناج، إبطو، الشباسية، الصافية، لإنشاء محطات الصرف الصحي عليها، ضمن مشروع آفاق 2020 المرحلة الثانية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مدن وقرى المحافظة ستشهد تسليم عدد من المواقع لإقامة مشروعات الصرف الصحي، وطرح مشروعات أخرى في العديد من القرى وخاصة في مطوبس، لاستكمال البنية التحتية لخدمة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار تحسين خدمة الصرف الصحي، بتكلفة وتنفيذ شبكات صرف صحى مخططة للقضاء على الصرف العشوائي على المصارف حفاظا على البيئة، والحد من التلوث، بحضور نائب رئيس المدينة لشئون القرى، محمد جميل استشاري الاتحاد الأوروبي كمونكس، والمهندس محمد عبدة،والمهندس محمد هنداوي، والمهندس محمد هشام بالجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء الشركات المنفذة، ورؤساء القري شابة العجوزين محلة دياى كفر مجر وعدد من أهالي كل قرية.

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