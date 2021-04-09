رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية ووزير الرياضة بجنوب السودان يوقعان بروتوكول مشترك

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:50 ص
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه
هبه عويضه
طباعة
وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور ألبينو بول، وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان، أمس الخميس، بروتوكول التعاون المشترك بغية التنسيق والتعاون فى المجالات ذات الإهتمام المشترك وتوطيد أواصر التعاون بين البلدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين، والدكتور خالد حمودة عميد كلية التربية الرياضية للبنين الأسبق ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد السابق، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية، والدكتور تونج كور الأمين العام للجنة الأولمبية بجنوب السودان، ووفد من مستشارى ومسئولي الوزارة بجنوب السودان.

وأكد الدكتور قنصوه، أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين بين مصر وجنوب السودان، موضحًا أن التعاون سيتم من خلال كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية وفرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان.

وأضاف أن بروتوكول التعاون يتضمن التعاون فى بناء جيل من القادة الرياضيين من طلاب وشباب جمهورية جنوب السودان بما يؤهلهم لقيادة الحركة الرياضية الوطنية، فضلًا عن تطوير الإطار الأكاديمي بين الطرفين في مجال علوم الرياضة، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن أوجه التعاون بين جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان ستتضمن إتاحة الفرصة لعدد من طلاب جنوب السودان قضاء فترة تدريب فى المجالات ذات الإهتمام المشترك في قطاع علوم الرياضة، وإيفاد أعضاء هيئة التدريس للاستفادة من الخبرات الأكاديمية من جامعة الإسكندرية، والمشاركة فى المؤتمرات المنعقدة فى كلتا الجهتين، والمشاركة فى إقامة الندوات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال الإدارة الرياضة.

ومن جانبه قدم الوزير ألبينو بول، الشكر لجامعة الإسكندرية على الدعم والرعاية التى تقدمها للطلاب من دولة جنوب السودان، لافتًا أنه سعيد بالتعاون مع جامعة الإسكندرية التي تعد أحد أكبر الجامعات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى أن التعاون يعكس عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، وأكد أنه بموجب الإتفاقية سوف تستضيف دولة جنوب السودان أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية للاستفادة من خبراتهم الكبيرة وإقامة البرامج التدريبية بدولة جنوب السودان.
رئيس جامعة الإسكندرية ووزير الرياضة بجنوب السودان يوقعان بروتوكول مشترك
رئيس جامعة الإسكندرية ووزير الرياضة بجنوب السودان يوقعان بروتوكول مشترك
رئيس جامعة الإسكندرية ووزير الرياضة بجنوب السودان يوقعان بروتوكول مشترك
رئيس جامعة الإسكندرية ووزير الرياضة بجنوب السودان يوقعان بروتوكول مشترك
رئيس جامعة الإسكندرية ووزير الرياضة بجنوب السودان يوقعان بروتوكول مشترك
رئيس جامعة الإسكندرية ووزير الرياضة بجنوب السودان يوقعان بروتوكول مشترك

موضوعات متعلقة

زاهي حواس يعلن اكتشاف «المدينة الذهبية المفقودة» في الأقصر

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للموظفين

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

فرنسا ستعطي لقاحًا مختلفًا لمن هم دون 55 سنة من أسترازينيكا

كورونا يؤجل إعادة فتح مدارس المجر

استمرار زيادة الثقة في لقاح أسترازينيكا لكورونا في بريطانيا

«كورونا» يُجبر كوريا الجنوبية على تمديد الإجراءات الاحترازية 3 أسابيع

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه