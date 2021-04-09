بلغاريا تُخفف إجراءات مكافحة «كورونا» حتى نهاية أبريل

أعلن وزير الصحة البلغاري كوستدين أنجيلوف، تخفيف إجراءات مكافحة وباء كورونا للفترة من 12 إلى 30 أبريل الجاري.وأفاد المركز الصحفي بوزارة الصحة حسب ما أوردته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الجمعة، بأن أنجيلوف أصدر أمرًا ينظم إجراءات مكافحة الوباء، على أن يتضمن استئناف الفصول الدراسية الشخصية في المدارس، وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا إلى جانب استئناف مؤسسات التعليم العالي والأنشطة والامتحانات لجميع الطلاب.واعتبارًا من 12 أبريل، تسمح بلغاريا بموجب التعليمات الجديدة بإقامة الفعاليات الثقافية والترفيهية بسعة جلوس تبلغ 30 في المئة، ويشمل هذا القرار المهرجانات ودور السينما والمسارح والسيرك والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية والمتاحف والمعارض والمكتبات وأماكن الفنون الأخرى. ومن المقرر أيضًا إعادة فتح المطاعم والحانات بسعة 50 في المئة، مع تحديد ساعات العمل من الساعة 6 صباحًا حتى 11 مساءً.